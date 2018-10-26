По своей инициативе: в ФФУ объяснили ослабление "Динамо" перед матчем с "Шахтером"

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко прокомментировал решение дисквалифицировать защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара на три матча, один из которых – с принципиальным соперником киевлян донецким "Шахтером". Функционер объяснил, что дисциплинарный комитет самостоятельно принял решение о рассмотрении этого эпизода.

"Дело относительно Кадара мы открыли по собственной инициативе, поскольку этот эпизод остался без внимания главного арбитра матча. Мы уже получили объяснение "Динамо", проанализировали видео и установили, что действительно в данном эпизоде были соответствующие действия в направлении арбитра. У нас по правилам не предусмотрено, должен плевок попасть в арбитра или нет, то есть это определенные действия в направлении арбитра. Четко видно на повторе, что Кадар проявляет определенное несогласие, затем делает плевок в сторону арбитра и продолжает проявлять несогласие", - цитирует Грищенко Динамо от Шурика.

Тамаш Кадар ФК Динамо Киев

Несмотря на объяснение эпизода столичным клубом, дисциплинарный комитет остался при своем мнении.

"Аргументацию о том, что это была физиологическая потребность, мы заслушали, но все-таки поняли для себя, что это было проявление несогласия. Поэтому футболист получил наказание. Это самая низкая граница этого наказания, поскольку это впервые. Это не было явно с целью попасть в арбитра, но это было проявление несогласия, поэтому оно наказывается: игрок получил три матча отстранения", - прокомментировал дисквалификацию Кадара функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в меньшинстве одержало невероятную победу в третьем матче группового раунда Лиги Европы.