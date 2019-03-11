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"Платежка на 100 тысяч!" Селезнев возмутился критикой из-за трансфера в Россию

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Скандальный экс-нападающий донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев вновь заявил, что его переход в российскую "Кубань" зимой 2016 года был связан с необходимостью кормить семью.

"Я семью кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить с самого лучшего. Я считаю, это правильно. Так должен поступать нормальный любящий мужчина, муж. Сегодня мне позвонил человек, который занимается моим домом – пришла за газ, только за газ, квитанция на 103 тысячи гривен в этом месяце. Большой дом? А что, я должен жить в хибаре?! В будке?!" – сказал форвард испанской "Малаги" в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", пишет "Динамо" Киев от Шурика.

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Евгений Селезнев
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