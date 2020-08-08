Перспективный форвард 'Шахтера' перешел в 'Динамо'. Фотофакт

14-летний нападающий академии "Шахтера" Александр Шевченко продолжит карьеру в киевском "Динамо", сообщил у себя в Instagram футбольный агент Максим Карагодин.

В составе "Шахтера" U-14 Шевченко в Беларуси выиграл международный турнир Minsk Cup-2020 году, получив награду как лучший форвард.

В прошлом сезоне в чемпионате Детско-юношеской футбольной лиги Украины в 11 матчах забил 7 голов.

Максим Карагодин и Александр Шевченко Instagram Максима Карагодина

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" подняло трансферную стоимость своего нападающего Владислава Супряги до 12-13 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболист интересен 10 европейским клубам, среди них 3 итальянских, в том числе "Лацио" и "Болонья".

Ранее сообщалось, что столичный клуб оценил своего молодого таланта в 8-10 миллионов евро.