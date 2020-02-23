Перед матчем с "Шахтером" "Бенфика" встретилась с учениками своей академии в Украине

Приезд португальской "Бенфики" в Украину на матч Лиги Европы против "Шахтера" выдался совсем не обычным визитом зарубежных команд на еврокубковые матчи. Сразу после жребия плей-офф ЛЕ к прибытию Орлов оживленно начали готовиться десятки украинских детей - воспитанники "Футбольной академии Бенфика Украина".

После открытия академии "Бенфики" в Украине ее воспитанники уже несколько раз принимали в гости легенду лиссабонцев - экс-капитана команды Луизао (который сейчас является международным послом по делам клуба). Но о том, чтобы встретиться с самой "Бенфикой" и лично побывать на матче "орлов" - о таком юные "бенфикиста" могли только мечтать.

Поэтому, когда жребий свел "Бенфику" и "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы, в украинской академии португальского клуба нисколько не возникло сомнений - пора готовить выезд в Харьков, чтобы встретиться с командой и посетить сам матч!

Узнав о намерении своих украинских воспитанников, португальский клуб любезно пошел на встречу - команда пригласила детей и тренеров на свою предматчевую тренировку (которая обычно проходит в закрытом режиме), что будущие футболисты смогли воочию увидеть тренировочный процесс и понаблюдать за футболистами максимально близко.

А после тренировки - приветствия, такая желанная фотосессия и автографы. При этом, в отличии от многих других команд после тренировки, футболисты "Бенфики" вовсе не спешили убежать в раздевалки (февраль на улице, как ни как), а спокойно и искреннее уделили внимания почти всем "бенфикистам". Дети получили незабываемые эмоции и память на всю жизнь.

К слову, приятно осознавать, что даже 10-летние ребята тянулись не только к нынешним звездам "Бенфики", но и были в курсе, кто такой Руй Кошта. Легенда "Орлов" 2000-х сейчас занимает пост спортивного директора клуба и также прибыл с командой в Харьков, наблюдая за тренировкой со стороны. И когда внимание детей затронуло Кошту, знаменитый полузащитник не стал отказывать в совместном фото. Ко всему прочему, и сам Руй в далеких 70-80-х годах прошлого столетия также учился в академии "Бенфики" и получил дорогу в большой футбол именно как клубный воспитанник.

Несмотря на дальнюю дорогу, переезды по Харькову и ожидания, дети получили настоящий заряд эмоций и памятные воспоминания на долгие годы. А на следующий день в "актив" добавился и сам матч "Шахтер" - "Бенфика". И хотя "орлы" проиграли эту встречу, но для учеников "Футбольной академии Бенфика Украина" путешествие в Харьков стало большой победой.

Уже на следующий день киевские "бенфикисты" вернулись домой, а вечером отправились на тренировки в академию - учеба не ждет, тренировочный процесс не любит нарушений. Все группы - от 3-х до 17 лет - работают по четко выстроенному графику, не опасаясь за время начала тренировки и капризы погоды (вовремя добраться в академию позволяет развозка, а работать можно в современном манеже с двумя полями). То, с чем украинский детский футбол борется годами (проблемы с инфраструктурой в зимний период), воспитанники "Футбольной академии Бенфика Украина" даже не чувствуют.

Увидев собственными глазами игру "Бенфики" в Харькове, ученики клубной академии еще раз убедились - их работа точно принесет плоды, а оригинальной методике работы академии "Бенфики" можно доверять сполна. Как и в матче с "Шахтером", так и во многих других командах европейских топ-лиг воспитанники академии пребывают на ведущих позициях и "делают погоду" на протяжении всей игры. "Бенфика" действительно умеет работать с детьми и молодежью, доказав это не словами, а множеством выращенных талантов, которые сейчас играют в английском "Манчестер Сити", испанских "Атлетико" и "Барселоне", самой "Бенфике" и многих других клубах.

Теперь же такой шанс получили и дети из Украины! Узнать и познакомиться более подробно с "Футбольной академией Бенфика Украина" вы сможете на сайте benfica.com.ua, а также на страничке в Facebook - facebook.com/benficaukraine.

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