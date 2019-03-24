Павелко: именно благодаря Порошенко наша сборная хорошо выступает

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил всех болельщиков с ничьей нашей команды в Португалии в отборе на Евро-2020.

"Я поздравляю болельщиков, команду, весь тренерский штаб. Особая благодарность поклонникам сборной Украины, которые создали неповторимую атмосферу в сложнейшем поединке. Уверен, этот результат - прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути", - написал глава ФФУ у себя в Facebook.

Особо Андрей Васильевич отметил заслугу главы государства Петра Порошенко в хороших результатах "сине-желтой" сборной.

"Отдельное спасибо президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом! Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе", - подытожил Павелко.

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Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

25 марта Украине предстоит выездная встреча с Люксембургом.

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