Патриот Украины и предатель: бразильцы в "Динамо", которые оставили след

Бразильцы в составах футбольных клубов Украины были, есть и будут. Кто-то из кудесников мяча, в силу разных причин, задерживается в нашем чемпионате ненадолго, а кто-то играет не один год, внося значительный вклад в победы своих команд. Становятся они любимцами болельщиков.

В этом плане показателен донецкий "Шахтер", который благодаря своей бразильской "диаспоре" добился больших успехов и на внутренней, и на международной аренах. Сегодня рекордсмены по количеству бразильцев в составе своих команд – "Шахтер" и ПФК "Львов". Есть они и в других клубах.

Жуниор Мораес ФК Шахтер

В 2002 году первые бразильцы, Леандру Машаду и Диого Ринкон, примеряли форму киевского "Динамо" – самого титулованного клуба Украины. О первых игроках бразильского десанта на берегах Днепра OBOZREVATEL рассказывал в первой части материала. Продолжение, как было обещано, следует.

2006/2007. Карлос Корреа

В этом сезоне в составе "Динамо" было пятеро бразильцев – на одного меньше, чем в "Шахтере". Появился Корреа – центральный полузащитник. По стилю игры он напоминал своего знаменитого соотечественника, причем также Карлоса, – Дунгу. Его отличали игровая дисциплина, хорошая физическая форма, прекрасное исполнение стандартных положений. Всегда без задержек возвращался из отпуска. Уходил в аренду, возвращался в Киев, но в "Динамо" не задержался.

2007/2008. Майкл

Летом 2007 года приобретенный у "Палмейраса" за четыре миллиона евро левый полузащитник Майкл появился в "Динамо". Отличался хорошей техникой, и в первом же своем матче сумел дважды отличиться. О нем заговорили, но ненадолго. Быстро разочаровал и тренеров, и болельщиков, после чего был отправлен в аренду. В декабре 2007 года на выездной матч со "Спортингом" в Лиге чемпионов киевляне отправились уже без единого бразильца.

2008/2009. Бетао, Гильерме

Защитник и нападающий появились в "Динамо" при Юрие Семине. Бетао отличался дисциплинированностью и умением сыграть на любой позиции. Покинул Киев, когда его жена собиралась рожать. Но до Бразилии не долетел, став игроком французского "Эвиана".

На Гильерме, как на нападающего, возлагались большие надежды, считая, что он добавит остроты в атаке. Но форвард в Киеве продолжительное время залечивал свои частые травмы, пропустив много матчей. Правда, в поединке с "Карпатами" отметился хет-триком. Но дальше не пошло… Ушел в аренду в московский ЦСКА, вернулся, но в Киеве у него так и не сложилось.

2009/2010. Данило Сильва, Маграо

При Валерии Газзаеве в команде появились Данило Сильва и Жерсон Маграо, вернулись в команду Карлос Корреа и Гильерме. И если Маграо заметного следа в киевском клубе не оставил (в памяти всплывает разве что гол в ворота "Рубина" в домашнем матче Лиги чемпионов), то Данило Сильва на позиции правого защитника задержался надолго и запомнился своей любовью к Украине. Данило даже пел гимн страны перед матчами.

2010/2011. Андре

Появился в "Динамо" в статусе кандидата в сборную Бразилии. Есть в этой стране фишка – засветить футболиста в национальной команде, после чего его стоимость заметно возрастает. Надежды в Киеве на юный талант возлагались большие, но не оправдались ни на йоту. В итоге отдали в аренду.

2011/2012. Дуду

Летом 2011-го в "Динамо" появился 20-летний левый вингер Дуду, ставший чемпионом мира среди 20-летних. Казалось, с его техникой и дриблингом Дуду без труда пробьется в основной состав. Но стартовал чемпионат, а команда Блохина далеко не блистала. Зачах и бразилец… Уехал на родину, а в 2018-м в составе "Палмейраса" стал чемпионом страны, будучи признанным лучшим игроком своей команды.

2012/2013. Раффаэль

Успешно выступая в немецкой "Герте", летом 2012 года перешел в "Динамо" за 9 млн евро. Блохин не знал, как его использовать, несмотря на то, что футболист был самым дорогим приобретением "бело-синих". В итоге Раффаэль был отдан в аренду в "Шальке", а затем за 5 млн был продан в менхенгладбахскую "Боруссию".

2015/2016. Жуниор Мораес

Бразилец перешел в "Динамо" на правах свободного агента из развалившегося донецкого "Металлурга". Опытный игрок в первом динамовском сезоне забил в чемпионате Украины 7 мячей, в неполном втором – 10. Затем, отбывая дисквалификацию в нашем чемпионате, отправился в аренду в Китай. Вернулся. Летом 2018-го оказался в "Шахтере", где стал гражданином Украины и игроком нашей национальной сборной. Забивает регулярно и за свой нынешний клуб, и за сборную страны.

2018/2019. Че Че, Сидклей, Витор Буэно

Появление в "Динамо" новых бразильцев связывают с именем ответственного за селекцию Евгения Красникова. Че Че, пришедший в июне 2018-го, пригодился, правда, уже ушел – был продан киевлянами в "Сан-Паулу". В июле компанию своему соотечественнику составили Витор Буэно и Сидклей. Первый провел считанные матчи за "бело-синих" и также отбыл в "Сан-Паулу", а вот Сидклей остается единственным бразильцем, который продолжает защищать цвета киевлян. Правда, поговаривают, что уже этой зимой футболист, не проведший за первую команду "Динамо" в этом сезоне ни одного матча, уйдет в другой клуб.

Таким образом, начиная с 2002 года, в "Динамо" выступали 19 бразильских футболистов. По-разному складывалась их игровая карьера в Киеве. Кто-то играл недолго, кто-то – немного дольше. Некоторые становились чемпионами Украины в составе "бело-синих", играли в еврокубковых турнирах. Но очень яркого следа в истории "Динамо", на мой взгляд, никому из них оставить не удалось.

О бразильцах "Шахтера" мы также поговорим более подробно в другой раз.

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