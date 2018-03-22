Паранормальный пенальти из дворового футбола стал хитом в интернете - опубликовано видео

Неизвестный футболист стал настоящим героем в социальных сетях после того, как выполнил по настоящему паранормальный удар с одиннадцатиметровой отметки. Где и когда состоялся матч неизвестно, но видео стало вирусным и вызвало бурное обсуждение у фанатов.

Нападающий первым ударом промахнулся по мячу, сделал разворот на 180 градусов и пяткой отправил кожаную сферу точно в ворота, мимо упавшего голкипера.

Мнения болельщиков в комментариях разделились. Одни восхищаются необычным приемом игрока, а вторые возмущаются, что судья засчитал этот удар, так как он был выполнен явно против правил профессионального футбола.

Напомним, что в конце прошлого года в Таиланде футболист забил самый невероятный пенальти в истории.