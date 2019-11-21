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22 ноября • обновлено в 00:14
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Бразильский футболист исполнил самый нелепый пенальти в истории

2.7т
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Защитник бразильского клуба "Пайсанду" Кайке Оливейра не смог забить решающий пенальти в финале местного Кубка Верди против "Куябы".

Судьба двухматчевого противостояния решалась в серии одиннадцатиметровых, где 28-летний футболист "Пайсанду" стал настоящим антигероем, и по мнению соцсетей автором самого нелепого удара в истории.

Игрок долго и пафосно разбегался, затем в течение десятка секунд медленным шагом приближался к мячу, после чего отступил от него, и эффектно "выстрелил" мимо ворот.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Автор
Максим Богданов
Место
Бразилия
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