Ответил за "клоуна": футболист "Шахтера" резко "обломал" динамовца

Полузащитник "Шахтера" Дентиньо отреагировал на высказывание защитника "Динамо" Никиты Бурды, который обозвал его клоуном после матча между "Динамо" и "Шахтером" (1:2) на НСК "Олимпийский".

"Один из футболистов "Динамо" назвал меня клоуном после прошлого матча, и я посвятил гол ему. Если он думает, что я - клоун, то он - плакса, ведь каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение", - сказал Дентиньо, чьи слова цитирует официальный сайт "Шахтера".

Дентиньо ФК "Шахтер"

Напомним, что скандал разгорелся по окончании поединка в Киеве, когда игроки обеих команд устроили стычку на поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФК "Шахтер" отметился крайне неуместным комментарием в Twitter под трогательным постом новичка "Динамо" Жерсона Родригеса.

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