Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев засняли в тот момент, когда он совершал пробежку по улицам одноименного испанского города.

Ранее клуб отправил игроков на карантин из-за того, что пятеро сотрудников и футболистов заразились коронавирусом.

Автор призвал Черышева сидеть "в своем чертовом доме", а в комментариях пользователи начали оскорблять россиянина. Клуб и сам футболист пока не отреагировали на публикацию снимков.

A tu puta casa Cheryshev!!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borrás (@joseborras4) March 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские футбольные болельщики во время матча чемпионата страны в Премьер-лиге между "Зенитом" и "Уралом" на стадионе "Газпром Арена" стали скандировать "Мы все умрем".

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