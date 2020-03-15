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15 марта • обновлено в 22:04
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Отправленный на карантин футболист сборной России Денис Черышев ушел гулять по городу

1.8т
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Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев засняли в тот момент, когда он совершал пробежку по улицам одноименного испанского города.

Ранее клуб отправил игроков на карантин из-за того, что пятеро сотрудников и футболистов заразились коронавирусом.

Автор призвал Черышева сидеть "в своем чертовом доме", а в комментариях пользователи начали оскорблять россиянина. Клуб и сам футболист пока не отреагировали на публикацию снимков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские футбольные болельщики во время матча чемпионата страны в Премьер-лиге между "Зенитом" и "Уралом" на стадионе "Газпром Арена" стали скандировать "Мы все умрем".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Черышев
Место
Испания Валенсия
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