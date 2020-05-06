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6 мая • обновлено в 22:32
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"Отомстим и победим": Зозуля поздравил Украину с Днем пехоты

1.6т
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Украинский футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля записал видеопоздравление в честь Дня пехоты Вооруженных сил Украины.

"Хочу всех поздравить с Днем пехоты. Именно пехота является опорой и костяком украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей. Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам", – сказал Зозуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Зозуля помог Вооруженным силам Украины, закупив тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ.

Напомним, что ранее Зозуля купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для городской больницы Альбасете, но его благородный поступок не был по достоинству оценен испанскими болельщиками, которые продолжают называть его нацистом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Роман Зозуля
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кого ты там победишь? Ваши в 40х пытались победить)))))
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