Отказался поддержать воинов АТО: экс-игрок сборной Украины дал объяснение

Бывший футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца", а ныне игрок "Олимпика" Алексей Гай назвал провокацией акцию в поддержку воинов АТО во время одного из матчей в декабре 2014 года. Хавбек, который в то время защищал цвета "моряков", отказался тогда надевать футболку с надписью "Слава украинской армии".

"Я считаю, что это была провокация. За три минуты до выхода на поле нам сказали выйти в этих футболках. Мы заходим в раздевалку, а футболки лежат. А если бы там было написано в поддержку геев? Почему я должен это надевать? Это еще и было незаконно – такие вопросы нужно согласовывать с ФФУ. Есть правило ФИФА: не должно быть никаких лозунгов о насилии над человеком и убийствах. А там было написано "АТО". А в АТО происходит убийство людей. Это уже "нет". Часть моих мыслей воплотилась в действия. И я не надел футболку", – рассказал Гай в интервью Tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты донецкого "Олимпика" жестко отреагировали на приход в клуб Алексея Гая, вывесив баннер со словами "Леша – сепар".