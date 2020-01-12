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12 января • обновлено в 10:06
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Отбил два пенальти: Лунин произвел фурор в Кубке Испании

Отбил два пенальти: Лунин произвел фурор в Кубке Испании
Голкипер сборной Украины провел великолепный матч
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Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Вальядолиде", великолепно провел матч 1/32 Кубка Испании по футболу.

В поединке против "Марбельи" из Сегунды Б (третий по силе дивизион страны) 20-летний вратарь сборной Украины отбил два пенальти, добыв победу для своей команды (4:1).

Украинец вышел в стартовом составе и провел полный матч, пропустив гол в основное время (1:1). Экстратаймы прошли без забитых мячей, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых Андрей парировал два из трех ударов.

Отметим, что это был второй выход Лунина на поле за "Вальядолид".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января "Реал" связался с "Вальядолидом" относительно возвращения Лунина из аренды, однако "Вальядолид" отказывается прерывать арендное соглашение нашего вратаря.

Напомним, что Андрей занял пятое место в списке лучших молодых игроков мира.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Тег
ФК Вальядолид
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