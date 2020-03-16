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16 марта • обновлено в 15:27
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От бутылки: знаменитый врач объяснила, почему футболисты уязвимы к коронавирусу

1.3т
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Бывший врач футбольного клуба "Челси" Ева Карнейро объяснила восприимчивость футболистов к заражению коронавирусной инфекцией.

"Профессиональные футболисты считают себя неприкасаемыми, когда речь заходит о вирусах, но это не так", – приводит слова Карнейро "Матч ТВ".

Ева Карнейро

Ева Карнейро

По словам медика, физическая активность, футбольные матчи, постоянные тренировки, перелеты и переезды создают огромную нагрузку на организм. По совокупности этих факторов спортсмены становятся более уязвимыми к различного рода вирусам, в том числе и к COVID-19.

Также футболисты подвергаются опасности из-за вредных привычек. Карнейро рассказала, что во время тренировки спортсмены пьют воду из бутылок, которые затем бросают на газон. После их ставят в ящик, а в нем уже непонятно где чья бутылка.

"Вот вам готовый способ передачи вирусов", – заключила врач.

Ева Карнейро работала в лондонском "Челси" с 2009-го по 2015 год и ушла из клуба после конфликта с главным тренером Жозе Моуриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании была зарегистрирована смерть футболиста из-за коронавируса – стали известны подробности.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
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