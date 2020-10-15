Осечка России и сенсация в Англии: результаты Лиги наций 14 октября. Видео

В среду, 14 октября, в Европе состоялись очередные 20 матчей 4-го тура Лиги наций УЕФА.

Самым сенсационным стал результат в Лондоне, где местная сборная уступила гостям из Дании (0:1). Стоит отметить, что с 32-й минуте англичане играли в меньшинстве после второй желтой карточки для Гарри Маггуайра.

Неожиданную осечку допустила команда России. В Москве подопечные Станислава Черчесова не смогли обыграть скромную Венгрию (0:0).

Из остальных пар стоит отметить разгром Швеции в матче с Португалией (3:0), боевую ничью Италии и Нидерландов (1:1), а также победу Бельгии над Исландией (2:1).

Лига наций УЕФА. Результаты 14 октября

Италия – Нидерланды 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 16 Пеллегрини, 1:1 – 25 ван де Бек.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Д`Амброзио, Кьеллини, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини (Флоренци, 72), Верратти (Локателли, 56), Кьеза (Кин, 55), Иммобиле.

Нидерланды – Силлессен, Хатебур, ван Дейк, Аке, Блинд (Велтман, 77), де Йонг, ван де Бек, Вейналдум, де Врей, де Йонг, Депай (Бабел, 90).

Предупреждения: Верратти (23), Д`Амброзио (80), Кин (90).

Англия – Дания 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35, пенальти Эриксен.

Англия – Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рэшфорд (Кэлверт-Льюин, 72).

Дания – Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74).

Предупреждения: Магуайр (5), Кристенсен (38), Хейбьерг (45), Хендерсон (85), Филлипс (86).

Удаления: Магуайр (31), Джеймс (90).

Исландия – Бельгия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 9 Лукаку, 1:1 – 17 Сайварссон, 1:2 – 38, пенальти Лукаку.

Исландия – Рунарссон, Ингасон, Эйельфссон, Сайварссон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурйонссон (Торстейнссон, 69), Гудмундссон (Сигторссон, 81), Паульссон (Херманнссон, 82), Магнуссон (Траустасон, 86), Бедварссон (Кьяртанссон, 69).

Бельгия – Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Боята, Менье, Карраско, Тилеманс, Доку (Кастань, 68), Витцель, Троссард (Ванакен, 61), Лукаку.

Предупреждение: Витцель (85).

Хорватия – Франция 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 8 Гризманн, 1:1 – 64 Влашич, 1:2 – 79 Мбаппе.

Хорватия – Ливакович, Вида, Уремович, Баришич, Ловрен, Модрич, Пашалич (Брекало, 46), Перишич (Брадарич, 78), Бадель (Ковачич, 46), Влашич (Крамарич, 80), Петкович (Будимир, 61).

Франция – Льорис, Варан, Лангле, Менди, Динь (Люка Эрнандес, 83), Нзонзи, Рабьо (Погба, 74), Толиссо (Камавинга, 63), Марсьяль (Коман, 63), Мбаппе, Гризманн (Жиру, 83).

Предупреждения: Динь (4), Влашич (5), Уремович (57), Ловрен (90), Погба (90).

Португалия – Швеция 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 21 Бернарду Силва, 2:0 – 44 Диогу Жота, 3:0 – 72 Диогу Жота.

Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру.

Швеция – Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88).

Предупреждения: Экдаль (36), Диогу Жота (52), Ольссон (57), Янссон (61), Берг (79), Бруну Фернандеш (85).

Польша – Босния и Герцеговина 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 40 Левандовски, 2:0 – 45 Линетти, 3:0 – 52 Левандовски.

Польша – Шченсны, Глик, Беднарек, Кендзера (Берешиньски, 72), Реца, Юзвяк (Карбовник, 72), Гросицки (Кондзер, 64), Линетти, Гуральски, Клих (Пионтек, 64), Левандовски (Милик, 58).

Босния и Герцеговина – Шехич, Колашинац, Ципетич, Саничанин, Ахмедходжич, Пьянич (Хаджикадунич, 32), Хаджиахметович (Хайрадинович, 74), Вишча (Гояк, 58), Цимирот, Крунич (Милошевич, 73), Джеко (Превляк, 58).

Предупреждения: Пьянич (15), Клих (20), Беднарек (36), Колашинац (44), Хайрадинович (83).

Удаление: Ахмедходжич (14).

Румыния – Австрия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 75 Шопф.

Румыния – Тэтэрушану, Бэлаше, Буркэ, Банку, Тошка, Максим (Чикылдэу, 62), Станчу (Янку, 83), Дяк (Пушкаш, 83), Марин, Митрицэ (Хаджи, 77), Алибек (Кешерю, 62).

Австрия – Перван, Алаба, Хинтереггер (Пош, 53), Драгович, Лайнер, Шопф (Ранфтль, 77), Ильзанкер, Баумгартлингер (Гриллич, 77), Баумгартнер, Шлагер, Грегорич (Калайджич, 90).

Предупреждения: Хинтереггер (8), Дяк (34), Буркэ (56), Баумгартнер (59), Грегорич (71), Алаба (90).

Шотландия – Чехия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 6 Фрэйзер.

Шотландия – Маршалл, Галлахер, Консидайн, О’Доннелл, Тэйлор (Хэнлон, 79), Макгинн (Патерсон, 79), Джек, Фрэйзер (Маклин, 70), Мактомини, Макгрегор, Дайкс (Макберни, 65).

Чехия – Вацлик, Боржил, Кудела, Челюстка (Говорка, 20), Цоуфал, Масопуст (Познар, 66), Провод (Шевчик, 65), Дарида, Соучек, Крал (Кадержабек, 77), Выдра (Рабушиц, 77).

Предупреждения: Боржил (42), Дайкс (51), Маршалл (81).

Россия – Венгрия 0:0 (0:0, 0:0)

Россия – Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Кузяев (Мостовой, 55), Миранчук (Бакаев, 56), Ионов (Газинский, 68), Дзюба.

Венгрия – Дибус, Него, Орбан, Салаи, Ботка, Кальмар (Шафер, 77), Газдаг (Надь, 46), Шигер, Холендер (Фиола, 46), Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).

Предупреждения: Ботка (24), Оздоев (34), Кудряшов (63), Фиола (71), Салаи (86).

Норвегия – Северная Ирландия 1:0 (0:0, 1:0)

Болгария – Уэльс 0:1 (0:0, 0:1)

Эстония – Армения 1:1 (1:1, 0:0)

Северная Македония – Грузия 1:1 (0:0, 1:1)

Словакия – Израиль 2:3 (2:0, 0:3)

Греция – Косово 0:0 (0:0, 0:0)

Молдова – Словения 0:4 (0:3, 0:1)

Беларусь – Казахстан 2:0 (1:0, 1:0)

Литва – Албания 0:0 (0:0, 0:0)

Финляндия – Ирландия 1:0 (0:0, 1:0)

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

После игры Виктор отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.