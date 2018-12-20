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Опубликован обновленный рейтинг ФИФА: где Украина

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Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 20 декабря, опубликовала обновленный рейтинг сборных. Позиция сборной Украины по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась — 28-е место.

Лучшей командой планеты по прежнему остается Бельгия. Сохранившая вторую строчку Франция продолжает опережать идущую третьей Бразилию.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 декабря

Место
Команда
Очки
1
BEL
Бельгя
 1727
2
FRA
Франция
 1726
3
BRA
Бразилия
1676
4
CRO
Хорватия
 1634
5
ENG
Англия
 1631
6
POR
Португалия
 1614
7
URU
Уругвай
 1609
8
SUI
Швейцария
 1599
9
ESP
Испания
 1591
10
DEN
Дания
 1589
11
ARG
Аргентина
 1582
12
COL
Колумбия
 1575
13
CHI
Чили
 1565
14
SWE
Швеция
 1560
14
NED
Нидерланды
 1560
16
GER
Германия
 1558
17
MEX
мексика
 1540
18
ITA
Италия
 1539
19
WAL
Уэльс
 1525
20
POL
Польша
 1518
20
PER
Перу
 1518
22
AUT
Австрия
 1509
23
SEN
Сенегал
 1505
24
ROU
Румыния
 1501
25
USA
США
 1497
26
TUN
Тунис
 1493
27
SVK
Словакия
 1483
28
UKR
Украина
 1482
29
IRN
Иран
 1481
29
SRB
Сербия
 1481

Напомним, что в прошлом месяце сборная Украины проиграла матч Лиги наций против Словакии (1:4) и сыграла вничью товарищескую встречу с Турцией (0:0). В результате этого у "сине-желтых" стало 1482 очка, что на 8 пунктов меньше, чем в октябре.

Теги
ФИФАсборная Украины по футболу
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