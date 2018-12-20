Опубликован обновленный рейтинг ФИФА: где Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 20 декабря, опубликовала обновленный рейтинг сборных. Позиция сборной Украины по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась — 28-е место.
Лучшей командой планеты по прежнему остается Бельгия. Сохранившая вторую строчку Франция продолжает опережать идущую третьей Бразилию.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 декабря
|
Место
|
Команда
|
Очки
|1
|1727
|2
|1726
|3
|
Бразилия
|1676
|4
|
Хорватия
|1634
|5
|1631
|6
|1614
|7
|1609
|8
|1599
|9
|1591
|10
|1589
|11
|1582
|12
|1575
|13
|1565
|14
|1560
|14
|1560
|16
|1558
|17
|1540
|18
|1539
|19
|1525
|20
|1518
|20
|1518
|22
|1509
|23
|1505
|24
|
Румыния
|1501
|25
|
США
|1497
|26
|1493
|27
|1483
|28
|1482
|29
|1481
|29
|1481
Напомним, что в прошлом месяце сборная Украины проиграла матч Лиги наций против Словакии (1:4) и сыграла вничью товарищескую встречу с Турцией (0:0). В результате этого у "сине-желтых" стало 1482 очка, что на 8 пунктов меньше, чем в октябре.