Опубликован обновленный рейтинг ФИФА: где Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 20 декабря, опубликовала обновленный рейтинг сборных. Позиция сборной Украины по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась — 28-е место.

Лучшей командой планеты по прежнему остается Бельгия. Сохранившая вторую строчку Франция продолжает опережать идущую третьей Бразилию.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 декабря

Место Команда Очки 1 Бельгя 1727 2 Франция 1726 3 Бразилия 1676 4 Хорватия 1634 5 Англия 1631 6 Португалия 1614 7 Уругвай 1609 8 Швейцария 1599 9 Испания 1591 10 Дания 1589 11 Аргентина 1582 12 Колумбия 1575 13 Чили 1565 14 Швеция 1560 14 Нидерланды 1560 16 Германия 1558 17 мексика 1540 18 Италия 1539 19 Уэльс 1525 20 Польша 1518 20 Перу 1518 22 Австрия 1509 23 Сенегал 1505 24 Румыния 1501 25 США 1497 26 Тунис 1493 27 Словакия 1483 28 Украина 1482 29 Иран 1481 29 Сербия 1481

Напомним, что в прошлом месяце сборная Украины проиграла матч Лиги наций против Словакии (1:4) и сыграла вничью товарищескую встречу с Турцией (0:0). В результате этого у "сине-желтых" стало 1482 очка, что на 8 пунктов меньше, чем в октябре.