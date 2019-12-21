Определился победитель клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Ливерпуль" в дополнительное время обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира по футболу.

Поединок прошел на "Международном стадионе Халифа" в Дохе (Катар) и завершился со счетом 1:0.

Ливерпуль - Фламенго

В первом тайме "Фламенго" неожиданно дал настоящий бой "Ливерпулю". Бразильцы полностью контролировали игру, работая первым номером и создавая момент за моментом.

"Красные" явно были неготовы к таком повороту, и были вынуждены большую часть первой 45-минутки провести в обороне. Было заметно, что англичане давно не сталкивались с таким сильным соперником, который не только компактно защищался, но и лихо атаковал.

Ливерпуль - Фламенго

Во втором тайме "Ливерпуль" играл бодрее и имел несколько убойных моментов, но подкачала реализация. В концовке основного времени бразильцы заметно подсели, откровенно тянув время.

В дополнительное время "Ливерпуль" резко взвинтил темп и ожидаемо вскрыл оборону "Фламенго". У бразильцев совершенно не было сил сопротивляться и они на 8-й минуте первого экстра-тайма пропустили решающий гол. Мане влетел справа в штрафную и выкатил мяч на ход Фирмино, который обыграл на замахе вратаря и точно отправил мяч в сетку.

"Ливерпуль" Англия – "Фламенго" Бразилия 1:0

Гол: 1:0 – 99 Фирмино.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 105).

Фламенго – Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

Предупреждения: Мане (45), Салах (81), Витиньо (90), Фирмино (100), Милнер (105), Диего (112).

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Напомним что турнир был организован ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В соревнованиях кроме "Ливерпуля" и "Фламенго" приняли участие "Аль-Садд", "Ианген", "Аль-Хилаль", "Эсперанс" и "Монтеррей".

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад мадридский "Реал" третий раз подряд стал лучшей командой мира. В финальном матче клубного первенства планеты "сливочные" без проблем разобрались с эмиратским "Аль-Айном" 4:1.

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