Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

После того, как были сыграны заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились 16 команд, которые вышли в плей-офф.

ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Аталанта", "Ювентус", "Атлетико", "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Лион", "Валенсия" и "Челси", продолжат сражаться в турнире за самый престижный европейский клубный трофей.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря. Первые матчи этой стадии запланированы на 18-19, 25-26 февраля. Ответные матчи на 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" был разгромлен в Харькове итальянской "Аталантой" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Каштру потерпели поражение со счетом 0:3.

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