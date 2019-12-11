Главная Новости
12 декабря • обновлено в 00:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Заключительные матчи прошли 11 декабря
556 Читать материал на украинском

После того, как были сыграны заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились 16 команд, которые вышли в плей-офф.

ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Аталанта", "Ювентус", "Атлетико", "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Лион", "Валенсия" и "Челси", продолжат сражаться в турнире за самый престижный европейский клубный трофей.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря. Первые матчи этой стадии запланированы на 18-19, 25-26 февраля. Ответные матчи на 10-11 и 17-18 марта 2020 года.

Новости
Где смотреть онлайн Динамо – Лугано: по какому каналу трансляция матча Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" был разгромлен в Харькове итальянской "Аталантой" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Каштру потерпели поражение со счетом 0:3.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги