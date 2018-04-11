"Ювентус" с грандиозным скандалом вылетел из Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" едва не совершил сенсацию в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:3, а Джанлуиджи Буффон был удален на 90+4 минуте.

После разгромного поражения в первом матче недельной давности (0:3) итальянская команда устроила настоящий кошмар испанским хозяевам.

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Уже на 2-й минуте туринцы организовали стремительную атаку. Хедира выполнил шедевральный навес через всю оборону и Манджукич головой вонзил круглого в сетку ворот.

На 18-й минуте Массимилиано Аллегри решился на радикальный шаг, который сыграл важнейшую роль в матче. Наставник поменял Де Шильо, который явно не справлялся с Роналду, на Лихтшайнера. 34-летний швейцарец полностью выключил из игры капитана сборной Португалии.

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

"Ювентус", проведя полтайма без атак, на 37-й минуте эффектно огрызнулся дублем Манджукича. Все тот же Лихтштайнер навесил из-под Марсело с фланга — и Марио головой загвоздил второй - 0:2.

Для "Реала" серьезно "запахло жареным" на 61-й минуте после ошибки Наваса. Голкипер хозяев после безобидного прострела с фланга выпустил мяч прямо на ногу Матюиди - 0:3.

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Скандальная развязка наступила на последних секундах, когда Майкл Оливер удалил лидера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Роналду выиграл воздух и скинул Васкесу на гол, но Бенатия затоптал Лукаса. ДжиДжи эмоционально бросился выяснять отношения к английскому рефери, но тот, очевидно, сошел с ума и показал легендарному голкиперу красную карточку. Криштиану реализовал пенальти и вывел свою команду в полуфинал.

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

Реал - Ювентус

"Реал Мадрид" Испания – "Ювентус" Италия - 1:3

Голы: 0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90, пенальти Роналду.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Иско, Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.

Ювентус – Буффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Шченсны, 90).

Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90).

Удаление: Буффон (90).

Первый матч 3:0

Во втором полуфинале "Бавария" после гостевой победы 2:1 раскатала нулевую ничью на "Альянц-Арене".

"Бавария" долго запрягала, пережила несколько мощных атак "Севильи", а когда очнулась, то забить команде Хайнкеса помешало лишь невезение. В свою очередь испанцы понимали, что отыграть 2 мяча в гостях у "Баварии" практически нереально, организовывая атаки словно по инерции.

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

Бавария - Севилья

"Бавария" Германия – "Севилья" Испания - 0:0

Бавария – Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77), Мюллер.

Севилья – Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).

Предупреждения: Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90).

Удаление: Корреа (90).

Первый матч 2:1

Жеребьевка полуфиналов запланирована на 13 апреля. Первые матчи пройдут 24-25 апреля - ответные 1-2 мая.

Напомним, что ранее "Барселона" потерпела сенсационное разгромное поражение от "Ромы" и вылетела из ЛЧ.