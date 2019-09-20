"Опасен для общества": в России вынесли вердикт Кокорину

Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Как сообщает официальный сайт РФС, решение было принято комитетом по статусу игроков этой организации.

Александр Кокорин Baltphoto

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором с сарказмом отреагировал на лишение права Кокорина быть заявленным за команду осенью.

"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола", - написал Семак.

Позже Семак удалил пост, отметив, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".

Гендиректор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что, несмотря на отказ РФС регистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате России, спортсмен сможет тренироваться с командой, передает РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом".

Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!