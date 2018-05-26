"Они сумасшедшие": фанаты "Ливерпуля" признались, чем удивил Киев

Болельщики "Ливерпуля", приехавшие в столицу Украины на финал Лиги чемпионов, признались, что были поражены киевскими таксистами и ценами на перевозки.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

"Украинская полиция ок, но водители такси просто сумасшедшие. Цены? Дорого. 20 фунтов. Мы платим такие деньги разве что в Ливерпуле", - заявил один из фанатов в интервью ObozТВ.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

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