''Он же никакой'': экс-тренер "Динамо" отметился резким высказыванием

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает "Шахтер" на голову сильнее столичного клуба. По мнению специалиста, ставка киевлян на молодеж не делает их фаворитом Премьер-лиги Украины.

"Я профессионал. Я вижу, что "Шахтер" на голову сильнее тех, кто сейчас в "Динамо". "Шахтер" два года подряд выигрывает чемпионство потому, что они сильнее. Может, "Динамо" встанет на ноги, но не с этой молодежью. Молодые – они нестабильны. Они одну игру могут дать такую, что ты будешь им только удивляться, а вторую – смотришь и думаешь, Боже мой, он же никакой. Не бежит, не останавливает, не отдает, не забивает", - цитирует Сабо Динамомания.

Йожеф Сабо Футбол 24

Заслуженный тренер Украины прояснил свою точку зрения по поводу низкой посещаемости чемпионата страны.

"Многие футболисты в "Динамо" не техничные, потому что я вижу как они делают передачи. Я ненавижу футбол, когда все передачи идут назад. И говорят, почему зритель не приходит?" - возмутился Сабо.

Напомним, что на зимний перерыв "Шахтер" ушел лидером турнирной таблицы УПЛ. От "Динамо" "горняков" отделяет семь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный защитник "Динамо" и лондонского "Арсенала", а ныне ассистент главного тренера киевлян Олег Лужный шокирован масштабами кризиса в украинском футболе, но все же верит, что его можно преодолеть и предлагает свои пути решения проблемы.