Олимпийский чемпион попал в реанимацию в Москве

Олимпийский чемпион 1956 года, советский футболист Алексей Парамонов попал в больницу в тяжелом состоянии.

"Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9 процента", - цитирует "Р-Спорт" его друга Михаила Захарова.

Новости Игрок сборной Франции ударился головой и умер в раздевалке

По его словам, в больницу его привезли из пансионата ветеранов труда, куда он был доставлен 22 июля. До этого с его здоровьем не было больших проблем, Парамонов даже присутствовал на матче открытия чемпионата мира 2018 года, куда его пригласил президент ФИФА Джанни Инфантино.