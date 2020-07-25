Олег Гусев станет помощником Луческу в "Динамо" – СМИ

Ассистент главного тренера в молодежном "Динамо" Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в основной команде, сообщает meta-ratings.com.ua со ссылкой на свои источники.

Окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский специалист объявит 30 июля на пресс-конференции в Киеве.

Вторым помощником румына станет тренер вратарей Михаил Михайлов, который трудился в тренерском штабе Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Также стало известно, что Мирче будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.

После подписания Луческу Олег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.