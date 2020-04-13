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13 апреля • обновлено в 18:56
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"Огромная грудь": немецкий футболист назвал фейковыми русских девушек

2.9т
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Немецкий нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп оригинально высказался о российских девушках.

По мнению футболиста, представительницы прекрасного пола в России перебарщивают с пластическими операциями, что сказывается на их восприятии мужчинами.

Максимилиан Филипп

Максимилиан Филипп

Sport24

"Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало", – рассказал Филипп в интервью интернет-сайту Sport24.

Отметим, что Филипп перешел в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" прошлым летом за €20 млн. До этого 26-летний немец выступал на родине за "Фрайбург".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футбольный комментатор Василий Уткин устроил перепалку с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
Динамо Москва
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