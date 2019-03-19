Официально: Шевченко принял решение по Мораесу в сборной Украины

Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес официально вызван в сборную Украины.

Жуниор Мораес с паспортом Украины ФК "Шахтер"

После подтверждения информации о получении Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в ряды "сине-желтых", — говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины.

"Футболист, который живет в нашем государстве уже семь лет и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение команды утром, 19 марта", — уточняют в ФФУ.

Отмечается, что с коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда 19 марта. Вечером этого дня новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной.

Ранее бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признался, что счастлив в Украине и именно по этой причине решился принять гражданство нашей страны.

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