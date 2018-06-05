Официально: "Шахтер" осуществил громкий трансфер

Донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Юнайтед" официально подтвердили информацию о трансфере звездного футболиста легионера "горняков" Фреда. 25-летний полузащитник, который попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 в России, после пяти сезонов в украинском клубе продолжит карьеру в стане "красных дьяволов".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



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При этом финансовые детали сделки, по словам гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, разглашаться не будут. Однако функционер выразил удовлетворение этой продажей клуба. "Согласно договоренности мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно – мы полностью удовлетворены условиями соглашения. Благодарю Фреда за годы, проведенные в "Шахтере", за трофеи и титулы, которые он помог выиграть клубу", – написал Палкин на своей странице в социальной сети Facebook.

В составе украинской команды Фред провел 155 матчей во всех турнирах. На его 15 забитых мячей в футболке "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жозе Моуриньо поставил ультиматум Фреду из-за того, что бразилец затягивал переговоры о переходе в "Манчестер Юнайтед".