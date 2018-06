Официально: "Шахтер" осуществил громкий трансфер

Донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Юнайтед" официально подтвердили информацию о трансфере звездного футболиста легионера "горняков" Фреда. 25-летний полузащитник, который попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018 в России, после пяти сезонов в украинском клубе продолжит карьеру в стане "красных дьяволов".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



