Официально: "Шахтер" расстался с игроком сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко на правах аренды продолжит карьеру в польском "Лехе" (Познань). Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Богдан Бутко ФК "Шахтер"

Игрок выступает за донецкий клуб с 2015 года. За это время он провел за "оранжево-черных" 64 матча, в которых забил 1 гол и отдал 13 голевых передач. Однако в текущем сезоне Бутко ни разу не сыграл за донетчан.

Сайт Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2020 года.

"Лех" (Познань) после 22 туров чемпионата Польши занимает 5-е место в турнирной таблице. За эту команду также выступает украинец Владимир Костевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" не отпустил перспективного 20-летнего украинца в клуб американской МЛС.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!