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17 февраля • обновлено в 17:47
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Официально: "Шахтер" расстался с игроком сборной Украины

1.2т
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Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко на правах аренды продолжит карьеру в польском "Лехе" (Познань). Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Богдан Бутко

Богдан Бутко

ФК "Шахтер"

Игрок выступает за донецкий клуб с 2015 года. За это время он провел за "оранжево-черных" 64 матча, в которых забил 1 гол и отдал 13 голевых передач. Однако в текущем сезоне Бутко ни разу не сыграл за донетчан.

Сайт Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2020 года.

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"Лех" (Познань) после 22 туров чемпионата Польши занимает 5-е место в турнирной таблице. За эту команду также выступает украинец Владимир Костевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" не отпустил перспективного 20-летнего украинца в клуб американской МЛС.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Богдан Бутко
Место
Польша Познань
Тег
ФК Шахтер
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