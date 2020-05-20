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20 мая • обновлено в 18:11
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Официально: Кабмин одобрил возобновление УПЛ

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Кабинет министров Украины объявил об ослаблении карантинных мер в стране с 22 мая, в том числе разрешив проводить спортивные соревнования.

На официальной странице Кабмина в Twitter сообщается, что в мероприятиях могут принимать участие до 50 человек. Все события будут проходить без зрителей. Это означает, что розыгрыш украинской Премьер-лиги может быть возобновлен с 30 мая, как и планировалось ранее.

Премьер-лига Украины

Премьер-лига Украины

УПЛ

Напомним, что перед приостановкой в УПЛ было сыграно 22 тура регулярного сезона и еще один тур раунда плей-офф. Безоговорочным лидером чемпионата является донецкий "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 очков. Луганский клуб находится выше киевлян по дополнительным показателям и идет на второй позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали план завершения УПЛ и Кубка Украины, назвав дату рестарта и окончания сезона.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Тег
Кабинет министров Украины
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