Официально: Кабмин одобрил возобновление УПЛ

Кабинет министров Украины объявил об ослаблении карантинных мер в стране с 22 мая, в том числе разрешив проводить спортивные соревнования.

На официальной странице Кабмина в Twitter сообщается, что в мероприятиях могут принимать участие до 50 человек. Все события будут проходить без зрителей. Это означает, что розыгрыш украинской Премьер-лиги может быть возобновлен с 30 мая, как и планировалось ранее.

Премьер-лига Украины УПЛ

Напомним, что перед приостановкой в УПЛ было сыграно 22 тура регулярного сезона и еще один тур раунда плей-офф. Безоговорочным лидером чемпионата является донецкий "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 очков. Луганский клуб находится выше киевлян по дополнительным показателям и идет на второй позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали план завершения УПЛ и Кубка Украины, назвав дату рестарта и окончания сезона.

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