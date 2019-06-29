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Официально: футболист "Шахтера" перешел в португальский клуб

1.4тЧитать материал на украинском

Футболист "Шахтера" Валерий Бондаренко перешел в "Виторию Гимараэш". Свой следующий сезон 25-летний защитник проведет на правах аренды, сообщает пресс-служба португальского клуба.

Валерий Бондаренко

Валерий Бондаренко

Украинец в январе этого года заключил 5-летний контракт с донецким "Шахтером". Дебютировал 30 мая в выездном матче последнего тура чемпионата 2018/19 против "Львова" (0:3). Эта игра осталась единственной для Бондаренко в футболке "горняков".

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"Виторию Гимараэш" в прошлом сезоне тренировал нынешний главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. Команда заняла пятое место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Тема
Трансферы
Место
Португалия
Тег
ФК Шахтер
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