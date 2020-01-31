Официально: "Динамо" продало скандального легионера

Скандальный легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецкой Суперлиги.

Нападающий сборной Люксембурга подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", который занимает предпоследнее место в национальном первенстве. Об этом сообщает официальный Twitter "сине-желтых", опубликовав фото, на котором Жерсон стоит крайним справа. При этом о деталях соглашения Родригеса с его новым клубом ничего неизвестно.

Люксембуржец перебрался в "Динамо" летом минувшего года. Идея подписания Родригеса принадлежала экс-наставника "бело-синих" Александру Хацкевичу. Однако при новом наставнике Алексее Михайличенко футболист перестал попадать в основной состав. Одной из причин называли постоянные нарушения режима игроком. В украинской Премьер-лиге Жерсон провел восемь матчей и забил два гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок киевского "Динамо" Каргбо не сможет выступать за столичный клуб из-за нарушений трансферных правил ФИФА.

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