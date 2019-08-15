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Официально: "Динамо" назначило нового тренера

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Новым главным тренером киевского "Динамо" назначен Алексей Михайличенко. Об этом официально сообщила пресс-служба столичного клуба.

56-летний специалист в четверг, 15 августа, подписал контракт, детали которого пока не сообщаются. Также в новый тренерский штаб вошел еще один известный в прошлом футболист "Динамо" Вадим Евтушенко. Имена остальных помощников Михайличенко пока не объявлены.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ФК "Динамо" Киев

Сообщается, что первую тренировку новый главный тренер проведет в пятницу, 16 августа.

Алексей Михайличенко в последнее время занимал должность спортивного директора "Динамо".

В 2002-2004 годах он уже возглавлял "Динамо", придя на смену в роли главного тренера Валерию Лобановскому. С ним команда в то время дважды выиграла чемпионат Украины, а также завоевала один Кубок и один Суперкубок страны.

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Во второй половине 2000-х Михайличенко сначала работал с молодежной сборной Украины, а затем с национальной командой страны. Однако после неудачи в квалификации ЧМ-2010 покинул свой пост и после этого почти 10 лет не работал главным тренером.

Алексей Михайличенко сменит на посту наставника Александра Хацкевича, провалившего третью подряд квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ посчитали, сколько миллионов потеряло "Динамо" при Хацкевиче.

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Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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