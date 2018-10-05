Одиозный украинский тренер поразил расистским ремейком на хит Киркорова: видеоклип

Украинский экс-тренер "Ростова" Игорь Гамула записал ремейк на хит "Цвет настроения черный" российских исполнителей Филиппа Киркорова и Егора Крида.

Новая версия популярной песни обнародована на YouTube-канале "Веселый Гамула и компания". За сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров и более 8 тысяч отметок с пальцем вверх.

"Новая легенда русского рэпа Игорь Гамула и его черные жемчужины выстреливают музыкальным патроном, который надолго останется в твоей голове", - написано в описании видео.

Скрин видео

В песне, которую бурно обговаривают в сети, бывший тренер поет о команде спортсменов, которые не умеют играть в футбол. При этом в тексте неоднократно подчеркивается расовая принадлежность футболистов.

Однако, в комментариях под видео множество пользователей отметило, что новая версия хита намного лучше оригинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский "поп-король" Филипп Киркоров опозорился в сети, перепев свою песню "Цвет настроения синий" в образе Снежной королевы.