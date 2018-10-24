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Мясорубка с фанатами в Риме: появилось видео первых секунд после трагедии

7.3тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео первых секунд после страшной трагедии на станции метро Repubblica в Риме, когда эскалатор покалечил фанатов ЦСКА, прибывших в Италию на матч Лиги чемпионов. Во время спуска устройство вышло из строя и резко ускорилось. Ступени закрутились с бешеной скоростью и стали засасывать людей.

В ролике видно, что люди в шоковом состоянии лежат на платформе и ждут приезда врачей. Многие в растерянности. Некоторые не выдерживают, ругая медицинские службы Рима: "С*ка, скорую, скорую вызови".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что среди пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима оказались 15 россиян и четверо украинцев.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
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