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16 декабря • обновлено в 12:27
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"Очень пострадал": стало известно о реакции Зозули после обвинений в нацизме

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Накануне в Испании матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был сорван из-за оскорблений фанатов хозяев в адрес украинского игрока гостей Романа Зозули, кричавших "Зозуля – еб***й нацист".

Роман Зозуля в матче с "Райо Вальекано"

Роман Зозуля в матче с "Райо Вальекано"

twnews.es

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела рассказал о том, как украинский нападающий отреагировал на оскорбления со стороны фанатов команды соперника в матче 20-го тура Сегунды (вторая по силе лига Испании), а также огласил позицию клуба относительно этого скандала.

Акция фанатов "Райо Вальекано" против Романа Зозули

Акция фанатов "Райо Вальекано" против Романа Зозули

twnews.es

"Решение об остановке матча было принято арбитром, но все мы согласились. В таких условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке. Лучшим решением было защитить нашего футболиста. Зозуля очень пострадал, для него это очень тяжелая ситуация. Он отличный игрок и парень, мы хотим, чтобы он мог играть без подобного давления. Нужно всем постараться искоренить подобные ситуации, это не очень легко и для команды-соперника", – сказал Варела, чьи слова цитирует 5maseldescuento.

Также стало известно, что после официального решения об отмене матча Зозуля покидал стадион "Райо Вальекано" вместе с другими партнерами по команде, но под усиленным сопровождением местной полиции.

Украинец не пожелал общаться с прессой, коротко ответив на вопрос о своем состоянии: "Все хорошо".

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Ла Лига возмутилась оскорблениями в адрес Зозули

Конфликт между Зозулей и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда украинец перешел в этот клуб на правах аренды. Болельщики команды выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку украинской армии в конфликте на востоке страны. Позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания Мадрид
Теги
Райо Вальекано Альбасете
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семенов Александр
семенов Александр
"Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке.! _))))))))) ЦЭПЭРЭМОГА!!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Какой чувствительный, прям таки сопля, как его заднеприводный херой)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну не просто так это наверное происходит? На 1+1 есть репортаж, где 2 года назад тоже самое было в Германии. Шо не так Зозулей?
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