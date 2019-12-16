"Очень пострадал": стало известно о реакции Зозули после обвинений в нацизме

Накануне в Испании матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был сорван из-за оскорблений фанатов хозяев в адрес украинского игрока гостей Романа Зозули, кричавших "Зозуля – еб***й нацист".

Роман Зозуля в матче с "Райо Вальекано" twnews.es

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела рассказал о том, как украинский нападающий отреагировал на оскорбления со стороны фанатов команды соперника в матче 20-го тура Сегунды (вторая по силе лига Испании), а также огласил позицию клуба относительно этого скандала.

Акция фанатов "Райо Вальекано" против Романа Зозули twnews.es

"Решение об остановке матча было принято арбитром, но все мы согласились. В таких условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке. Лучшим решением было защитить нашего футболиста. Зозуля очень пострадал, для него это очень тяжелая ситуация. Он отличный игрок и парень, мы хотим, чтобы он мог играть без подобного давления. Нужно всем постараться искоренить подобные ситуации, это не очень легко и для команды-соперника", – сказал Варела, чьи слова цитирует 5maseldescuento.

Также стало известно, что после официального решения об отмене матча Зозуля покидал стадион "Райо Вальекано" вместе с другими партнерами по команде, но под усиленным сопровождением местной полиции.

Украинец не пожелал общаться с прессой, коротко ответив на вопрос о своем состоянии: "Все хорошо".

Новости Ла Лига возмутилась оскорблениями в адрес Зозули

Конфликт между Зозулей и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда украинец перешел в этот клуб на правах аренды. Болельщики команды выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку украинской армии в конфликте на востоке страны. Позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!