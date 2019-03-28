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Обыграл полкоманды: назван лучший гол в истории "Барселоны" – видео шедевра

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Болельщики каталонской "Барселоны" выбрали лучший гол в истории испанской команды. 45% фанатов отдали свой голос за точный удар аргентинца Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании против "Хетафе" в сезоне 2006/07 (5:2).

Легендарный футболист получил мяч в средине поля и, пройдя полкоманды, отыграл голкипера и точно пробил по воротам соперника.

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Барселона - Хетафе

Барселона - Хетафе

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Барселоны" Лионель Месси забил первый мяч в ворота французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский футболист издевательски пробил пенальти.

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Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
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