Обыграл полкоманды: назван лучший гол в истории "Барселоны" – видео шедевра

Болельщики каталонской "Барселоны" выбрали лучший гол в истории испанской команды. 45% фанатов отдали свой голос за точный удар аргентинца Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании против "Хетафе" в сезоне 2006/07 (5:2).

Легендарный футболист получил мяч в средине поля и, пройдя полкоманды, отыграл голкипера и точно пробил по воротам соперника.

And the Barça Best Goal Ever is....🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg