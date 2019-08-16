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"Обманули!" Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не скрывал своего негодования от вылета команды из Лиги чемпионов.

Во время презентации тренерского штаба Алексея Михайличенко босс "бело-синих" жестко обратился к футболистам.

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"Если бы я был оптимистом, я бы сказал, выходя отсюда, что те задачи, которые перед вами стоят, они будут выполнены. Но, к сожалению, вы и я как президент клуба, обманули ожидания болельщиков. Не говоря уже о том, что вы обманули меня, потому что я вам задавал прямой вопрос: вы готовы к большим задачам? Это было о выигрыше чемпионата и попадании в Лигу чемпионов. Как мы видим сегодня, вы эти задачи выполнить не смогли", – заявил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис впервые прокомментировал назначение Алексея Михайличенко новым тренером "Динамо".

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Персоны
Игорь Суркис Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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