"Обидно и неприятно": Хачериди объяснил, что произошло в игре с "Лацио"

Защитник киевского "Динамо" прокомментировал ситуацию в матче с "Лацио", когда он по словам Хацкевича отказался выходить на поле на позицию центрального защитника.

"Я отдал "Динамо" все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в "Динамо" стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против "Лацио", - заявил футболист в интервью Tribuna.com.

По словам игрока, когда он услышал такое заявление главного тренера, он очень расстроился.

"Когда я услышал, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает", - подытожил Хачериди.

Ранее Александр Шовковский жестко "наехал" на Евгения, за то, что тот не вышел на матче с "Лацио".