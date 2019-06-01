О пиве и не только: Супрун дала совет украинцам на финал Лиги чемпионов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как украинским болельщикам лучше смотреть финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

"Совет не пить пива с вкусностями во время просмотра футбола может выглядеть нелепо. Но призываем хотя бы не превышать дозировку алкоголя, пить воду и следить за тем, что вы едите. Но к примеру, пива стоит пить не более 350 мл – это то количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро", – написала Супрун в Facebook.

Напомним, что поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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