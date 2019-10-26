Главная Новости
26 октября • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Нужно называть его так": Шварценеггер назначил "Терминатора" в футболе

845 Читать материал на украинском

Легендарный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит называть "Терминатором".

"В НБА есть парень, которого действительно называют "Терминатором" (Кавай Леонард - прим ред.) Я не знаю ни одного футболиста, которого бы так называли. Так почему бы вам не начать? Роналду. Нужно называть его так, чтобы все это подхватили, и они станут называть его "Терминатором", – сказал Шварценеггер в интервью BBC.

Новости
Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Шварценеггера атаковал неизвестный во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персоны
Арнольд Шварценеггер Криштиану Роналду
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel