"Нужно называть его так": Шварценеггер назначил "Терминатора" в футболе

Легендарный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит называть "Терминатором".

"В НБА есть парень, которого действительно называют "Терминатором" (Кавай Леонард - прим ред.) Я не знаю ни одного футболиста, которого бы так называли. Так почему бы вам не начать? Роналду. Нужно называть его так, чтобы все это подхватили, и они станут называть его "Терминатором", – сказал Шварценеггер в интервью BBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Шварценеггера атаковал неизвестный во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР.

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