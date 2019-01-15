Новогодняя атака на "Динамо": обзор спортивных СМИ

По ходу отчетной недели пресса преимущественно продолжала подводить итоги минувшего года и отслеживала ситуацию на трансферном рынке. Однако за внешним спокойствием четко прослеживалась одна характерная для последнего времени тенденция…

НОВОГОДНЯЯ АТАКА НА "ДИНАМО"

В числе первых после зимних каникул подготовку ко второй части сезона начали динамовцы Киева. И, естественно, столичный клуб стал главным ньюсмейкером недели, тем более, что из его лагеря поступило немало любопытных новостей.

В частности, СМИ довольно подробно обсуждали трансфер Николая Морозюка, который продолжит карьеру в турецком "Ризеспоре". Общее мнение таково: аренда ветерана выглядит логичным шагом, поскольку у Киева на его позиции кроме Томаша Кендзеры есть молодые и перспективные исполнители.

Вот что пишет по этому поводу сайт "Динамомания":

"Никита Кравченко уже давно дебютировал в первой команде, однако его прогрессу помешала тяжелая травма, полученная год назад. Сейчас игрок уже полностью восстановился и полон сил доказать свой класс… Кравченко может успешно действовать как на позиции правого защитника, так и как крайний полузащитник. Среди его сильных качеств можно выделить хорошую фланговую передачу, высокую скорость, работоспособность и умение креативно мыслить на поле.

Летом конкуренция на этой позиции еще больше усилится с возвращением в "Динамо" из аренды в "Заре" ровесника Кравченко – Александра Тымчика" (dynamomania.com, 11.01.19).

Пресса с особым интересом отслеживала, кто из молодых игроков "Динамо" получил вызов на тренировочный сбор с первой командой. Оперативность в этом направлении проявил главный редактор сайта "Динамо" от Шурика" Александр Попов:

"На этом этапе подготовки ко второй части сезона будет работать 29 футболистов (4 вратаря и 25 полевых игроков). Отметим, что с "Динамо" в Испании не будет восстанавливающегося после перелома лодыжки полузащитника Дуэлунда. Кроме того, в предстоящем сборе не примут участия вратарь Артур Рудько и полузащитник Владислав Калитвинцев.

Что же касается молодых исполнителей, которым предстоит работать с первой командой "Динамо" в Марбелье, то это вратарь юношеской команды "бело-синих" Руслан Нещерет, а также полевые игроки Денис Попов, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили, Никита Кравченко, Назарий Русин и Владислав Супряга" (dynamo.kiev.ua, 12.01.19).

Кроме того, в интернет-пространстве интенсивно муссировались слухи, связанные с возможными приобретениями "Динамо", которое, как известно, ищет забивного форварда.

Тема кадрового пополнения киевлян выглядела особенно "горячей" еще и в связи с тем, что 10-го января своего первого зимнего новичка анонсировал главный соперник "Динамо" в УПЛ – "Шахтер". Горняки подписали контракт с перспективным полузащитником Манором Соломоном из израильского "Маккаби" Петах-Тиква.

Пресса уделила немало внимания этому 19-летнему футболисту. Мнения высказывались разные. К примеру, одни эксперты указывали на его недостаточный опыт и слабую физику, другие – отдавали должное технике, индивидуальному мастерству и умению обострять игру. Ну и, естественно, на этом фоне ожидание намечающегося трансфера "Динамо" интриговали еще больше.

Впрочем, отнюдь не все СМИ оказались настроены на темы, привычные для этой поры года. В начале недели довольно резко прозвучали слова главы Комитета национальных сборных ФФУ Мирона Маркевича. В интервью информационному агентству "Украинські національні новини" он вдруг принялся раскручивать явный фейк о якобы имеющих место финансовых трудностях в ФК "Динамо" и вдобавок раскритиковал игру столичной команды.

Одновременно онлайн-издание FaceNews сочинило версию о том, что киевский клуб вошел в Новый год с приличными долгами по зарплате, и попыталось в энный раз запустить "утку" о проблемах "Динамо" с налоговыми органами.

И в эти же дни на сайте "Трибуна" вышло довольно хаотичное интервью с бывшим редактором сайта ФК "Динамо" (Киев), который потерял свое место по причине банальной некомпетентности, а теперь при любой возможности поливает клуб грязью.

Эта серия публикаций категорически выбивается из общей тематической канвы недели, и явно носит заказной характер. Цель очевидна – создать вокруг столичного гранда "грязное" информационное поле, дискредитировать "Динамо" и оказать психологическое давление на команду. И точно так же для всех очевидно, кто именно стоит за всеми обвинениями, шитыми белыми нитками.

Сорный ветер в сторону "Динамо" снова дует из начальственных кабинетов ФФУ., откуда организованно ведут гибридную войну против столичного клуба. Скажем, придуманная ФФУ проблема с долгами клуба по налогам была дезавуирована еще осенью прошлого года – когда Государственная фискальная служба Украины официально подтвердила, что ФК "Динамо" Киев является добросовестным налогоплательщиком. Более компетентного и конкретного ответа быть не может, поэтому любые сомнения на этот счет можно смело относить в разряд преднамеренных провокаций.

Из этой же серии версия о задолженностях по зарплате, которая вопреки ожиданиям ее авторов, тоже не получила отклика в СМИ. Отечественные журналисты давно набили руку по части получения инсайдерской информации, и, если бы в "Динамо" действительно имели место сбои по выплатам, мимо этой темы не прошло бы ни одно издание.

Ничего, кроме усмешки, не вызывают тирады бывшего руководителя динамовского сайта – видно у идеологов антидинамовской коалиции совсем негусто с изобретательностью, раз они бросают в бой таких "интеллектуалов".

"Странно, что он еще в ФФУ не работает. Или хотя бы в фейковой федерации Киева, той, где Демьяненко с Ващуком рулят", – иронично подметил популярный в "Фейсбуке" блогер Борис Гелерман (10.01.19).

В целом же, адекватная реакция СМИ, которые подавляющим большинством показательно проигнорировали фейки от ФФУ, засвидетельствовала, что очередная информационная атака на "Динамо" уже всем изрядно надоела. Ну, а те, кто пытался состряпать чернуху к новогоднему столу, еще больше подмочили жалкие остатки своей репутации. Это, конечно же, в первую очередь касается М.Маркевича.

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

Как глава комитета национальных сборных ФФУ он не имеет ни малейшего отношения к внутренним делам какого-либо клуба. Тем более, к финансовым вопросам, которые даже косвенно не пересекаются с его сферой ответственности. Однако, получив теплое место в Доме футбола, Маркевич неукоснительно выполняет установки сверху, запуская камешки в чужой огород.

Объяснить такое поведение несложно.

"С одной стороны Маркевич демонстрирует верность "линии партии" – об особом отношении к "Динамо" дисциплинарных органов федерации не писал только ленивый. С другой, пытается отвлечь внимание футбольной общественности от собственных "косяков". А их за два с половиной года, в течение которых Мирон Богданович номинально руководит упомянутым комитетом, набралось до обидного много", – напоминает журналист Олег Морозов (footclub.com.ua, 09.01.19).

Действительно, в СМИ и ранее неоднократно поднималась тема несоответствия М.Маркевича занимаемой должности. А то, что пресса активно тиражировала статью Олега Морозова, лишний раз свидетельствует о справедливости выводов автора.

В частности, сложно не согласится с утверждением о том, что нынешний глава Комитета сборных должен был пулей вылететь из своего нынешнего кресла еще весной 2018-го – после позорного недопуска сборной U-17 к финальной части Евро-2019.

"Участие в игре с сербами двух дисквалифицированных футболистов тогда перечеркнуло полуторагодичный труд большого коллектива, выставило нас на посмешище перед всей Европой, однако Маркевич, который наделен всеми полномочиями для исключения подобных конфузов, даже не заикнулся о собственной недоработке…" (sport-express.ua, 09.01.19).

Немало возмущения в прессе вызвало и недавнее увольнение Александра Головко с поста главного тренера молодежной сборной. По всеобщему мнению, этот наставник отлично справился с приоритетной задачей – по подготовке кадров для главной команды страны. Но ФФУ устами Маркевича довольно неожиданно в упрек Головко поставила невыход на ЧЕ-2019. Это несмотря на то, что молодежка, даже регулярно делегируя своих лучших игроков в главную сборную, отыграла цикл на хорошем уровне.

Подопечные Головко вплоть до последнего тура вели борьбу за путевку в сильной группе с Англией, Голландией и Шотландией, что, несомненно, заслуживает уважения. Только тренеру в ФФУ даже не дали высказаться, не говоря уже о попытке проанализировать его работу. А просто – указали на дверь.

"Таков он, стиль работы Мирона Маркевича. Некогда талантливого тренера, а ныне чиновника, выполняющего спускаемые сверху…", – полностью разделяет резюме Олега Морозова сайт "Динамо" от Шурика" (dynamo.kiev.ua, 09.01.18).

БОЛЕЛЬЩИК НОМЕР ОДИН

Ну а самым знаковым и важным событием прошедшей недели, несомненно, следует признать юбилей первого президента Украины Леонида Кравчука. Человек исторического масштаба, он сыграл архиважную роль в становлении Независимости страны, и продолжает работать на ее благо уже в качестве общественного деятеля.

Подтверждением тому стала его новая книга "Перший про владу", которую Леонид Макарович представил на суд общественности в день своего 85-летия в одной из столичных художественных галерей. Как отмечается в посвященных презентации многочисленных статьях и сюжетах (телеканалы "Интер", "1+1", ICTV, NewsOne, "Украина"), особая ценность мемуаров Кравчука состоит в том, что рассуждая про власть, он переосмысливает ее ошибки. В том числе и те, которые допускал сам.

"Каже, сьогодні це вкрай важливо. Адже, якщо про це мовчати – помилки й надалі будуть повторюватись. А це значно сповільнить розвиток держави..", – рассказывает Юлия Жешко (Podrobnosti.ua, 10.01.19).

Новости Блохина пристроили в ФФУ

Подобный подход еще раз подчеркивает мудрость первого президента Украины, его умение смотреть далеко вперед. Об этих и других лучших качествах Леонида Макаровича в эти дни было сказано немало – и во время презентации книги, и уже непосредственно во время юбилейного вечера, который прошел в Национальной опере Украины.

Поздравить Кравчука с 85-летием прибыли его коллеги-президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко, действующий глава державы Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, ведущие политики страны, авторитетные журналисты и многие лидеры общественного мнения.

Было среди гостей и немало футбольных людей самых разных поколений. Ведь Кравчук является большим поклонником футбола, с давних пор симпатизирует киевскому "Динамо" и вот уже почти четверть века возглавляет наблюдательный совет клуба. Так что в мире спорта номер один у него очень много друзей. А самые близкие среди них – братья Игорь и Григорий Суркисы.

Отдавая должное юбиляру, вице-президент УЕФА напомнил самые весомые вехи в новейшей истории страны, к которым был причастен Леонид Макарович:

"Кравчук стал настоящим вождем в борьбе за независимость, стал первым президентом, подписал акты о независимости. Он стал тем человеком, кто подписал статус Украины как безъядерного государства, а на это нужны были и мудрость, и мужество. В 1994 году он стал единственным, кто бросил вызов всем президентам и пошел на досрочные президентские выборы. А, проиграв их, он с достоинством передал булаву Президента в руки следующего Леонида (Кучмы – прим.). И, на мой взгляд, в этом и есть весь человек, последовательный, мудрый, интеллигентный, интеллектуальный, мужественный, смелый… Я бы назвал его патриархом, аксакалом, Президентом всех Президентов, поскольку его поведение, толерантность, характер человека, который называет вещи своими именами, как бы это горько не звучало для тех, кто сегодня у власти, – это и есть оценка Президента Кравчука" (fcdynamo.kiev.ua, 12.01.19).

В свою очередь с большой теплотой говорил о важной роли Леонида Кравчука в жизни клуба президент ФК "Динамо":

"Он не просто любит наш клуб, я бы сказал даже, что он олицетворяет собой "Динамо" Киев! Ведь еще во времена Щербицкого Леонид Макарович курировал динамовцев, и об этом все знают. Такого преданного болельщика как он, очень трудно найти. Я ему очень благодарен за все эти годы, которые он был рядом. И будучи президентом Украины, и когда он сложил эти полномочия – он всегда был на всех матчах, поддерживал команду. И в радостные времена, и в тяжелые – всегда был рядом" (fcdynamo.kiev.ua, 12.01.19).

К слову, многие футбольные СМИ тоже не остались в стороне от темы чествования Л.Кравчука. В частности, на сайте "Футбольный клуб" была опубликована глава из книги "Команда его мечты". В ней идет речь как раз о "футбольном периоде" жизни первого президента Украины.

На страницах издания, получившего широкий отклик в СМИ, Леонид Кравчук рассказывает много интересного о "Динамо" времен СССР и великих еврокубковых победах. Он убежден, что футбол стал важным каналом для всеобщего познания новой, независимой, Украины:

"Из года в год представление об Украине как об отсталой, запущенной и бесперспективной державе, менялось коренным образом. И апофеозом этого процесса стал финальный турнир Евро-2012" (footclub.com.ua, 10.01.19).

Словом, Леонид Макарович на 86-м году своей активной общественной жизни переживает не только за "Динамо", но и за весь украинский футбол, за его репутацию в глазах европейского и мирового сообщества. Поэтому негласный титул "болельщик номер один" принадлежит ему по праву.

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