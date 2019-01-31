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Новичок "Шахтера" травмировался в первом же матче

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Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко получил травму во время товарищеского матча горняков против датского "Хобро" в турецкой Антальи.

Футболист вышел в стартовом составе своего дебютного поединка и на 33-й минуте уступил место на поле Сергею Болбату.

"Он подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что у меня есть сейчас, Бондаренко выбыл на 7–10 дней. Также травмирован Ордец. Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. На данный момент есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко", - рассказал о проблеме в обороне главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в комментарии официальному сайту клуба.

Валерий Бондаренко

Валерий Бондаренко

ФК Шахтер

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Напомним, что в Бондаренко в январе нынешнего года подписал пятилетнее соглашение с "горняками".

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок донецкого "Шахтера" Манор Соломон забил в дебютном матче за новую команду. Израильский футболист помог своей команде обыграть польский "Лех" в товарищеском матче.

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Место
ТурцияАнталья
Тег
ФК Шахтер
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