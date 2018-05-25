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"Ничего страшного": у Авакова отреагировали на избиение фанов "Ливерпуля"

2.1тЧитать новость на украинском

Ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего страшного.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в кулуарах парламента, сообщает "112 Украина".

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал ночное избиение фанатов английской команды в Киеве.

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Он также отметил, что в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.

Избиение фанатов также прокомментировала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. На своей странице в Twitter она отметила, что британская сторона по факту инцидента контактирует с украинскими властями и готова предоставить необходимую консульскую помощь в случае такой необходимости. В то же время, по данным дипломата, пострадавшие фанаты в стационарном лечении не нуждаются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером, 24 мая, неизвестные в масках напали на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов.

Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. В отношении двух задержанных составили административные протоколы об административных правонарушениях за групповое хулиганство.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Тема
финал Лиги чемпионов
Персона
Зорян Шкиряк
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Ливерпуль
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