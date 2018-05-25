"Ничего страшного": у Авакова отреагировали на избиение фанов "Ливерпуля"

Ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего страшного.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в кулуарах парламента, сообщает "112 Украина".

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал ночное избиение фанатов английской команды в Киеве.

Он также отметил, что в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.

Избиение фанатов также прокомментировала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. На своей странице в Twitter она отметила, что британская сторона по факту инцидента контактирует с украинскими властями и готова предоставить необходимую консульскую помощь в случае такой необходимости. В то же время, по данным дипломата, пострадавшие фанаты в стационарном лечении не нуждаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером, 24 мая, неизвестные в масках напали на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов.

Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. В отношении двух задержанных составили административные протоколы об административных правонарушениях за групповое хулиганство.