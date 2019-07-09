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"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков

7.2т Читать материал на украинском

Форма донецкого "Шахтера" на сезон 2019/2020, которая появилась на сайте авторитетного портала Footyheadlines.com, не вызвала положительных отзывов у фанатов.

Юзеры отмечают схожесть с экипировкой турецкого "Галатасарая" и очень надеятся, что инсайд сайта окажется неправдивым.

Footyheadlines.com

Footyheadlines.com

Footyheadlines.com

Footyheadlines.com

"Если смотреть на форму отстраненно - не самая ужасная, тем более, что это только фотка из инета. Но помня прошлые классные варианты домашней формы родной команды это ни в какие ворота не лезет; надеюсь, фейк", - пишут юзеры.

"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков

tribuna.com

"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков

tribuna.com

"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков

tribuna.com

"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков

tribuna.com

Напомним, что форма в сезоне 2018/2019 выглядела так:

"Ни в какие ворота не лезет": новая форма "Шахтера" разочаровала болельщиков
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