"Невозможно": игрок "Динамо" прокомментировал матч с "Рухом" в условиях карантина

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов заявил, что футболистам невозможно соблюдать все ограничения в условиях карантина іво время матчей.

Комментируя товарищескую игры с "Рухом", Денис отметил, что, несмотря на длительный простой, игроки находятся в хорошей физической форме.

Денис Попов ФК "Динамо" Киев

"Мы готовимся к возобновлению сезона. Было больше работы с мячами, чтобы наладить взаимодействие в команде, а также тактические упражнения. А в физическом плане все ребята на хорошем уровне. На футбольном поле эти ограничения невозможно соблюдать. Но на базе – да, весь персонал ходит в масках, на каждом этаже стоит дезинфектор, все постоянно дезинфицируют руки. Так что все под контролем, все соблюдают правила безопасности", – приводит слова Попова пресс-служба киевлян.

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