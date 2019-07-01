"Невероятное количество эпизодов": против Тимощука возбудили два уголовных дела

Рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей (144) Анатолий Тимощук столкнулся с серьезными проблемами с законом.

В Германии в отношении нынешнего тренера "Зенита" было возбуждено два уголовных дела. По словам супруги Тимощука Надежды Навроцкой, с которой экс-футболист находится в бракоразводном процессе, украинца подозревают в мошенничестве.

Анатолий Тимощук ФК "Зенит"

"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. На сегодня по нему открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее – прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья – за неуплату алиментов. Другое уголовное дело – за мошенничество. В частности, речь идет о предоставлении Анатолием в суд фиктивных документов, где была подделана моя подпись", – цитирует Навроцкую Футбол 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Тимощук пострадал от санкций США в отношении Российской Федерации. Кроме того, экс-футболист сборной Украины влип в грандиозный скандал, надев георгиевскую ленточку.

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