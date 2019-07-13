Неожиданный шаг от УЕФА: названы соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов

22 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в ходе которой узнает своего соперника и "Динамо".

Особенности жеребьевки стартового для киевлян раунда самого престижного еврокубкового турнира таковы, что к ее началу еще не будут известны победители второго раунда, в котором только две пары ("Виктория" Пльзень - "Олимпиакос", ПСВ - "Базель"). Поэтому УЕФА пришлось на этот раз пойти на такой неожиданный шаг как посев пар, а не команд, сообщает "Динамомания".

Вот как он выглядит для третьего раунда.

Сеяные

"Порту" (коэффициент - 93,000)

"Динамо" - 65,000

Победитель пары ПСВ - "Базель" (коэффициент "Базеля" - 54,500)

Победитель пары "Виктория" - "Олимпиакос" (коэффциент "Олимпиакоса" - 44,000)

Несеяные

"Брюгге" - 39,500

"Краснодар" - 34,500

"Истанбул Башакшехир" - 10,500

ЛАСК - 6,250

Этот нюанс жеребьевки можно расценивать как позитивный для "Динамо", так как он позволяет избежать встречи в третьем раунде с таким сильным соперником как ПСВ, а общее число потенциальных оппонентов сокращается до трех - "Брюгге", "Истанбул", ЛАСК, так как с "Краснодаром" украинцы играть не могут (УЕФА разводит украинские и российские команды при жеребьевке).

Любопытно, что эти клубы являются вице-чемпионами своих стран.

Первые матчи этого раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные – 13-го числа.

Если "Динамо" попадет в раунд плей-офф, то снова будет сеяным, а в число потенциальных соперников могут добавиться достаточно мощные "Олимпиакос", ПСВ и/или "Базель".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметился фантастическим голом в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии.

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