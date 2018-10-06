''Не стоит бояться'': экс-игрок "Шахтера" прошелся по "Динамо"

Капитан "Яблонеца" Томаш Хюбшман, который 10 лет выступал за донецкий "Шахтер", раскритиковал киевское "Динамо", с которым его команда играла во втором туре группового раунда Лиги Европы. Матч завершился результативной ничьей, а вице-чемпион Украины растерял голевое преимущество в два мяча, заработанное в начале встречи.

"Мы смотрели видео игры "Динамо" и видели, что их не стоит бояться. К сожалению, мы потеряли концентрацию и на 15-й минуте позволили выйти вперед сопернику. К 30-й минуте мы добавили, нам было важно забить еще до перерыва. Нам нужно было прессинговать киевлян и заставлять их ошибаться. Именно так из-за ошибки Пиварича мы забили решающий гол", - прокомментировал ход действий своей команды Хюбшман в интервью официальному сайту "Яблонеца".

Томаш Хюбшман FC Jablonec

Экс-игрок "Шахтера" считает, что его команда переоценила столичный клуб до поединка. "Уважение к "Динамо" было излишне большим, и наши головы немного связали нам ноги. Такие ошибки, которые мы допустили вначале матча, мы не делаем в матчах чемпионата Чехии. Мы готовились к другому сопернику. В начале встречи у нас было больше страха, чем определенности", - рассказал о настрое на поединок капитан "Яблонеца".

Как сообщал OBOZREVATEL, после ничьей против чешского "Яблонеца" наставник "Динамо" посоветовал болельщикам своей команды терпеть и ждать.