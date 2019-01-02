''Не хватает денег'': Роналдо не может исполнить свою мечту

Легендарный футболист Роналдо высказался о покупке клуба чемпионата Испании – "Вальядолида". Бразилец отметил, что не может позволить себе покупку "Интера", в котором он провел пять лет в качестве игрока.

"Я работаю с "Вальядолидом". Я очень занят и доволен этим испытанием. Я не задумывался о покупке "Интера". Клуб всегда в моем сердце, я не исключаю такой вероятности, но у меня нет денег, чтобы его купить", - цитирует "зубастика" Football Italia.

Роналдо Real Valladolid C.F. S.A.D

При этом Роналдо видит явный прогресс миланского клуба. "Интер" растет, несмотря на то, что "Ювентус" явно сильнее всех остальных. У "Наполи" все хорошо, но "Юве" слишком далеко оторвался", - проанализировал ситуацию в чемпионате Италии легендарный бразилец.

Роналдо защищал цвета "Интера" с 1997 по 2002 год. За покупку футболиста у "Барселоны" клуб выложил рекордную на то время сумму - 25 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что по итогам 19-ти туров "Ювентус" уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента – "Наполи" - на девять очков. "Интер" с 39-ю баллами идет третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2014 года Роналдо стал одним из владельцев американского клуба "Форт-Лодердейл Страйкерс". Кроме того, легендарный бразилец возобновил карьеру футболиста ради того, чтобы помочь своей команде.