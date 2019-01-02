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''Не хватает денег'': Роналдо не может исполнить свою мечту

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Легендарный футболист Роналдо высказался о покупке клуба чемпионата Испании – "Вальядолида". Бразилец отметил, что не может позволить себе покупку "Интера", в котором он провел пять лет в качестве игрока.

"Я работаю с "Вальядолидом". Я очень занят и доволен этим испытанием. Я не задумывался о покупке "Интера". Клуб всегда в моем сердце, я не исключаю такой вероятности, но у меня нет денег, чтобы его купить", - цитирует "зубастика" Football Italia.

Роналдо

Роналдо

Real Valladolid C.F. S.A.D

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При этом Роналдо видит явный прогресс миланского клуба. "Интер" растет, несмотря на то, что "Ювентус" явно сильнее всех остальных. У "Наполи" все хорошо, но "Юве" слишком далеко оторвался", - проанализировал ситуацию в чемпионате Италии легендарный бразилец.

Роналдо защищал цвета "Интера" с 1997 по 2002 год. За покупку футболиста у "Барселоны" клуб выложил рекордную на то время сумму - 25 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что по итогам 19-ти туров "Ювентус" уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента – "Наполи" - на девять очков. "Интер" с 39-ю баллами идет третьим.

''Не хватает денег'': Роналдо не может исполнить свою мечту

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2014 года Роналдо стал одним из владельцев американского клуба "Форт-Лодердейл Страйкерс". Кроме того, легендарный бразилец возобновил карьеру футболиста ради того, чтобы помочь своей команде.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персона
Роналдо
Теги
ФК ВальядолидФК ИнтерФК Ювентус
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