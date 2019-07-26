"Не дал отказ": экс-футболист сборной Украины рассказал о работе в России

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин получил приглашение войти в тренерский штаб московского "Динамо", где несколько лет выступал в качестве игрока. Однако предложение он не принял.

Воронин, который является также скаутом сборной Украины, так прокомментировал свое решение:

"Я говорил с Димой Хохловым (главным тренером "Динамо" (Москва) - Ред.) на тему моего приглашения в тренерский штаб. Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению".

Назвать четкие причины своего отказа Воронин не смог:

"Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Воронин разоблачил российскую пропаганду, которая намеренно искажает информацию о событиях в Украине.

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