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"Не дал отказ": экс-футболист сборной Украины рассказал о работе в России

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Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин получил приглашение войти в тренерский штаб московского "Динамо", где несколько лет выступал в качестве игрока. Однако предложение он не принял.

"Не дал отказ": экс-футболист сборной Украины рассказал о работе в России

Воронин, который является также скаутом сборной Украины, так прокомментировал свое решение:

"Я говорил с Димой Хохловым (главным тренером "Динамо" (Москва) - Ред.) на тему моего приглашения в тренерский штаб. Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению".

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Назвать четкие причины своего отказа Воронин не смог:

"Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Воронин разоблачил российскую пропаганду, которая намеренно искажает информацию о событиях в Украине.

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Персона
Андрей Воронин
Место
Россия Москва
Теги
Динамо Москва сборная Украины по футболу
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